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Таджикистан договаривается с МВФ о новой программе поддержки

© REUTERS / Yuri Gripas
Экономика
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Для обсуждения в республику прибывает делегация под руководством главы миссии Паджамы Ханделвал.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Международный валютный фонд может запустить новую программу поддержки Таджикистана, сообщает Sputnik Таджикистан.

Для обсуждения возобновления программ льготного кредитования в республику в середине сентября прибыла делегация организации во главе с главой миссии по РТ Паджамой Ханделвал.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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В июле представители МВФ посетили Узбекистан, они провели двусторонние консультации в правительстве и Центральном банке. Сегодня эксперты фонда занимаются подготовкой "дорожной карты", которая позволит усовершенствовать налоговое администрирование в РУ.

Также специалисты предлагают создать бюро для работы с крупными налогоплательщиками, использовать в работе современные информационно-коммуникационные технологии и заняться подготовкой специалистов в профильных сферах.

Теги:
Делегация, Таджикистан, Международный валютный фонд



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