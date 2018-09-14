За полгода GM Uzbekistan продала в республике более 76 тысяч автомобилей

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. За период с 1 января по 30 июня в Узбекистане продано 76 087 автомобилей GM Uzbekistan, сообщает АО "Узавтосаноат".
Покупатели остались недовольны сроками поставки автомобилей, поэтому руководство автопроизводителя приняло меры по пересмотру стратегии производства и реализации, увеличению объемов производства, перестройке системы продаж и предотвращению срывов поставок комплектующих.
Напомним, ранее на официальном сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам. А также по всей стране открылись "автосалоны под открытым небом", где покупатели могут заключить контракт на поставку авто в течение 45 минут.