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Как делают автомобили GM Uzbekistan

За полгода GM Uzbekistan продала в республике более 76 тысяч автомобилей

© Новости Узбекистана
Экономика
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В период с 1 июля по 12 сентября этого года было реализовано 38 549 автомобилей, 42% из которых покупатели получили раньше сроков, указанных в договорах.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. За период с 1 января по 30 июня в Узбекистане продано 76 087 автомобилей GM Uzbekistan, сообщает АО "Узавтосаноат".

Покупатели остались недовольны сроками поставки автомобилей, поэтому руководство автопроизводителя приняло меры по пересмотру стратегии производства и реализации, увеличению объемов производства, перестройке системы продаж и предотвращению срывов поставок комплектующих.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan сократила сроки поставки нескольких моделей
После принятия этих мер, в период с 1 июля по 12 сентября этого года было реализовано 38 549 автомобилей, из которых 42% покупатели получили раньше сроков, указанных в договорах, а в 16% случаев компании удалось опередить график поставок на срок до 10 дней. 

Напомним, ранее на официальном сайте GM Uzbekistan появился раздел, в котором покупатели могут увидеть перечень автомобилей для контрактации по ранее зарегистрированным заявкам. А также по всей стране открылись "автосалоны под открытым небом", где покупатели могут заключить контракт на поставку авто в течение 45 минут.




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