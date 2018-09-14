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Транспортно-логистический комплекс

Август стал самым прибыльным месяцем по объему импорта

© Sputnik / Станислав Савин
Экономика
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Всего с начала года Узбекистан выручил от продажи товаров за рубеж 1,6 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В 2018 году самым прибыльным по объему импорта месяцем стал август, сообщает Госкомстат Республики Узбекистан.

Всего с января республике удалось выручить от продажи товаров за рубеж 1,6 миллиарда долларов, в августе этот показатель вырос на 243 миллиона по сравнению с июлем.

"По итогам января – августа 2018 года внешнеторговый оборот республики составил 20,6 миллиарда долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,5%. Объем экспорта составил 8,6 миллиарда долларов США (темпы роста 4,4 %), объем импорта - 12 миллиардов долларов", - говорится в сообщении ведомства.

Основными партнерами, как и в предыдущие годы, остаются Россия, Китай, Южная Корея, Казахстан и Турция, на долю этих стран пришлось 61,2% от общего объема импорта.

Теги:
Россия, Узбекистан, Торговля, Импорт



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