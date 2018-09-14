Центробанк России повысил ключевую ставку впервые за 4 года

На вечер 14 сентября она составляет 7,5% годовых, до этого регулятор постепенно снижал ставку, планируя довести ее до 6-7%.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Центральный Банк России повысил ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает РИА Новости.

Такой резкий скачок произошел впервые за 4 года – ключевая ставка не поднималась с 2014 года, в дальнейшем регулятор планирует довести ее до 6-7%. Ранее он только снижал ее, в этом году дважды – в феврале и марте, оба раза на 0,25 процентного пункта.

© Sputnik / Максим Блинов Силуанов допускает, что страны будут торговать нефтью в национальных валютах

По данным ЦБ, повышение ключевой ставки в дальнейшем может способствовать сохранению положительных реальных процентных ставок по депозитам, это поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

Еще одно решение – продлить до конца года мораторий на покупку валюты для Министерства финансов.

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, решение о возобновлении покупок, если и будет приниматься, то только с учетом фактической ситуации на финансовых рынках.