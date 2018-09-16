19:57 16 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Пассажирский самолет

В Узбекистане может появиться новая авиакомпания

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
Получить короткую ссылку
69840

Проект создания альтернативы «Узбекистон хаво йуллари» одобрил и.о.хокима Ташкента Джахонгир Артикходжаев.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Узбекистане может быть создана новая авиакомпания, способная составить конкуренцию национальному авиаперевозчику "Узбекистон хаво йуллари".

О своем намерении создания заявил учредитель компании INTER AVIASERVIS Джахонгир Файзуллаев на Дне инвестора, который прошел в хокимияте столицы 15 сентября.

Пассажиры у стойки регистрации билетов в международном аэропорту
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Uzbekistan Airways увеличит норму бесплатного провоза багажа

Как передает Nuz.uz, предприниматель предлагает создать компанию, в авиапарке которой на начальном этапе работы будет 4 самолета.

Как сообщил Джахонгир Файзуллаев, у него уже есть договоренности о лизинге самолетов А-320 и А-321, заключенные с иностранными компаниями. В настоящее время он ожидает получения сертификата эксплуатанта.

Проект одобрил и.о.хокима Ташкента Джахонгир Артикходжаев.

Он подтвердил, что Узбекистану необходимо открытие новой авиакомпании, хоть это и серьезный шаг.

Руководитель городской администрации пообещал оказывать инвестору любую поддержку со стороны хокимията.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Китайский фермер готовит своих поросят к Олимпиаде-2022
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054