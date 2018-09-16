В Узбекистане может появиться новая авиакомпания

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В Узбекистане может быть создана новая авиакомпания, способная составить конкуренцию национальному авиаперевозчику "Узбекистон хаво йуллари".

О своем намерении создания заявил учредитель компании INTER AVIASERVIS Джахонгир Файзуллаев на Дне инвестора, который прошел в хокимияте столицы 15 сентября.

© Sputnik / Сергей Пивоваров Uzbekistan Airways увеличит норму бесплатного провоза багажа

Как передает Nuz.uz, предприниматель предлагает создать компанию, в авиапарке которой на начальном этапе работы будет 4 самолета.

Как сообщил Джахонгир Файзуллаев, у него уже есть договоренности о лизинге самолетов А-320 и А-321, заключенные с иностранными компаниями. В настоящее время он ожидает получения сертификата эксплуатанта.

Проект одобрил и.о.хокима Ташкента Джахонгир Артикходжаев.

Он подтвердил, что Узбекистану необходимо открытие новой авиакомпании, хоть это и серьезный шаг.

Руководитель городской администрации пообещал оказывать инвестору любую поддержку со стороны хокимията.