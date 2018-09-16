Сбой UzCard: когда заработают пластиковые карты в Узбекистане

По заверению пресс-службы компании, все данные относительно денежных средств в сохранности.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. В работе платежной системы UzCard произошел крупнейший сбой. Он продолжается уже около 20 часов.

Неполадки начались 15 сентября 2018 года.

"В 18:52 часов произошел сбой в работе системы Единого общереспубликанского процессингового центра. По причине сбоя ведутся соответствующие работы специалистами Центра для запуска системы в течении дня. Система не отображает денежные средства через мобильные приложения. Все данные относительно денежных средств в сохранности", - говорится в сообщении компании.

В UzCard добавили также, что технические специалисты принимают экстренные меры для скорейшей ликвидации сбоя.

Что же касается финансовых потерь из-за простоя UzCard, то их размер только предстоит установить.

По данным Центрального банка на 1 сентября, число банковских пластиковых карт в обращении составляло 18 миллионов, установленных платежных терминалов — 243,2 тысячи, банкоматов и инфокиосков — 6200. Поступления через платежные терминалы в течение января-августа 2018 года были зафиксированы на уровне 39,2 трлн сумов (в среднем 160 млрд сумов в день или 6,7 млрд сумов в час).