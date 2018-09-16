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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: все больше стран на Востоке ищут альтернативу доллару США

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что США допускают шаги, которые расшатывают доверие по отношению к доллару.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

Доллары США
REUTERS / Leonhard Foeger
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Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной резервной мировой валютой.

"И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) - это возможно, b) - это нужно делать и с) – "спасайся, кто может", это нужно делать скорее", — сказал Песков.

От отметил, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем… но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.

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Теги:
доллары, Дмитрий Песков, Россия



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