Песков: все больше стран на Востоке ищут альтернативу доллару США

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Все больше стран Азии и Европы ищут замену американскому доллару в качестве резервной валюты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" .

REUTERS / Leonhard Foeger Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"

Он отметил, что доллар США много десятилетий является основной резервной мировой валютой.

"И вдруг страна, которая является эмитентом доллара США, начинает допускать шаги, которые начинают расшатывать доверие по отношению к этой резервной валюте. И все больше и больше стран, причем не только на Востоке, но и в Европе, начинают думать о том, как минимизировать зависимость от доллара США. И они вдруг понимают, что а) - это возможно, b) - это нужно делать и с) – "спасайся, кто может", это нужно делать скорее", — сказал Песков.

От отметил, что "не так легко систему, которая зашаталась, заменить каким-то новым стержнем… но сам факт, что началась тенденция поиска альтернатив", заметен невооруженным глазом.