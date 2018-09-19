В новой промышленной зоне Holley Group будут размещены крупные китайские компании в области текстильной промышленности, фармацевтики, микроэлектроники, благодаря чему появится 10 тысяч новых рабочих мест.
Соответствующие изменения постановлением правления Центробанка Узбекистана внесены в Положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков.
В Хамкорбанке, Инфинбанке и Капиталбанке лимит теперь составляет 10 миллионов сумов, для них это обозначает больший доход за счет комиссии.
Центральный банк Узбекистана с 18 сентября установил новый обменный курс валют.
Создана совместная рабочая группа для сотрудничества и подготовки предложений.
В рамках выставки Made in Belarus стороны договорились о создании предприятия по сборке белорусской грузовой техники в Узбекистане.
Сбой в работе платежной системы UzCard лишил население доступа к счетам на 36 часов
С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.
В компании UzCard обещают, что система полностью начнет функционировать в ближайшие часы.