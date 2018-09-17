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Банковские карты

UzCard начала постепенно восстанавливать работу

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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127202

В компании UzCard обещают, что система полностью начнет функционировать в ближайшие часы.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Национальная платежная система UzCard устранила технические неполадки, мешающие работе.

Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент идет процесс активации.

Платежный терминал для банковской карты
© Sputnik / Александр Кряжев
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В настоящее время платежные сервисы PayMe и CLICK начали отображать баланс на счетах некоторых пользователей. Однако платежи пока не проводятся.

Напомним, сбой в работе системы произошел 15 сентября в 18:52. В связи с этим магазины, рестораны и прочие объекты сферы услуг перестали принимать платежные карты узбекских банков.




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