UzCard начала постепенно восстанавливать работу

В компании UzCard обещают, что система полностью начнет функционировать в ближайшие часы.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Национальная платежная система UzCard устранила технические неполадки, мешающие работе.

Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент идет процесс активации.

© Sputnik / Александр Кряжев Сбой UzCard: когда заработают пластиковые карты в Узбекистане

В настоящее время платежные сервисы PayMe и CLICK начали отображать баланс на счетах некоторых пользователей. Однако платежи пока не проводятся.

Напомним, сбой в работе системы произошел 15 сентября в 18:52. В связи с этим магазины, рестораны и прочие объекты сферы услуг перестали принимать платежные карты узбекских банков.