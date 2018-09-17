UzCard начала постепенно восстанавливать работу

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Национальная платежная система UzCard устранила технические неполадки, мешающие работе.
Как сообщает пресс-служба компании, на данный момент идет процесс активации.
В настоящее время платежные сервисы PayMe и CLICK начали отображать баланс на счетах некоторых пользователей. Однако платежи пока не проводятся.
Напомним, сбой в работе системы произошел 15 сентября в 18:52. В связи с этим магазины, рестораны и прочие объекты сферы услуг перестали принимать платежные карты узбекских банков.