Президент Исламского банка развития прибыл в Узбекистан

С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар прибыл в понедельник, 17 сентября, в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба Госкоминвестиций, его сопровождает делегация Группы Исламского банка развития и Арабских фондов Координационной группы.

"В рамках визита главы Исламского банка развития 18 – 19 сентября состоятся конференция "День группы ИБР" и круглый стол с участием Арабских фондов Координационной группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

С узбекской стороны в мероприятиях примет участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сухроб Холмурадов.

Организатором мероприятий выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям.

В мае прошлого года состоялся визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию, в ходе которого узбекский лидер встретился с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром.