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ЦБ дал рекомендации узбекистанцам в связи со сбоем системы UzCard

Sputnik
Экономика
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114805

Узбекистанцам предлагают снимать наличные деньги в банках. Сбой в системе UzCard произошел 15 сентября, но по прошествии более полутора суток доступа к собственным средствам у людей нет.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Финансовый регулятор прокомментировал крупнейший сбой в работе платежной системы UzCard.

В случае необходимости граждане Узбекистана могут обратиться в обслуживающие их банки для получения необходимых сумм наличности.

Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте Центрального банка республики.

Банковские карты
© Sputnik / Владимир Трефилов
UzCard начала постепенно восстанавливать работу

"Обращаться необходимо именно в тот филиал банка, в котором открыта банковская карта (после восстановления работы терминалов можно будет обращаться в любой филиал любого банка)", - говорится в сообщении.

Центральным банком совместно с коммерческими банками проведена работа по обеспечению наличностью в необходимом объеме всех филиалов во всех регионах страны, резюмировали в банке.

Кроме того, ЦБ пообещал, что не оставит без внимания случившийся инцидент.

"Будет инициировано изменение в законодательство, наделяющее Центральный банк правами и обязательствами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем с целью обеспечения их стабильного функционирования", - подчеркивается в документе.

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Напомним, сбой в работе системы произошел 15 сентября в 18:52. В связи с этим магазины, рестораны и прочие объекты сферы услуг перестали принимать платежные карты узбекских банков.

В настоящее время компания устранила технические неполадки, мешающие работе, на данный момент идет процесс активации. Баланс на счетах некоторых пользователей начал отображаться, однако платежи пока не проводятся.




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