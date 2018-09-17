Минский автозавод создаст СП по производству грузовой техники в Узбекистане

В рамках выставки Made in Belarus стороны договорились о создании предприятия по сборке белорусской грузовой техники в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Минский автомобильный завод (МАЗ) обсуждает возможности создания сборочных мощностей в Узбекистане.

"По поручению Шавката Мирзиёева мы планируем создать совместное предприятие по сборке белорусской грузовой техники в Узбекистане. Это даст возможность увеличить товарооборот между двумя государствами, а также выйти на экспорт в такие страны, как Афганистан, Индия и Пакистан. Условия контракта и его конкретные детали сейчас находятся в обсуждении", – рассказал корреспонденту Podrobno.uz заместитель директора торгового дома MAZ-Tashkent Голибжон Хусанов.

За первое полугодие 2018 года белорусский завод поставил в Узбекистан продукции на 1,4 миллиона долларов. Планируется, что во время выставки Made in Belarus, которая завершится 19 сентября, будут заключены контракты еще на 2,5 миллиона долларов. В результате до конца 2018 года в республику будут поставлены 50 единиц техники.

Минский автомобильный завод на выставочной площадке представляет различную технику для строительных работ, среди которой автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ и самосвальные автопоезда для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, гостям выставки также представлен пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.

© Sputnik / Григорий Сысоев Как белорусы зарабатывают на ЧМ по футболу 2018 в России

В феврале этого года "Тошшахартрансхизмат" начала пилотную эксплуатацию двух низкопольных автобусов MAZ, один их - большой, второй – средней вместимости.

Автобусы оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане), соответствующем экологическому стандарту Евро-5, что позволяет существенно улучшить уровень экологии за счет снижения количества токсичных выбросов от сгорания топлива.