Минский автозавод создаст СП по производству грузовой техники в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Минский автомобильный завод (МАЗ) обсуждает возможности создания сборочных мощностей в Узбекистане.Podrobno.uz заместитель директора торгового дома MAZ-Tashkent Голибжон Хусанов.
За первое полугодие 2018 года белорусский завод поставил в Узбекистан продукции на 1,4 миллиона долларов. Планируется, что во время выставки Made in Belarus, которая завершится 19 сентября, будут заключены контракты еще на 2,5 миллиона долларов. В результате до конца 2018 года в республику будут поставлены 50 единиц техники.
Минский автомобильный завод на выставочной площадке представляет различную технику для строительных работ, среди которой автокран для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ и самосвальные автопоезда для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, гостям выставки также представлен пассажирский низкопольный автобус МАЗ-206.
Автобусы оснащены двигателем, работающем на компримированном природном газе (метане), соответствующем экологическому стандарту Евро-5, что позволяет существенно улучшить уровень экологии за счет снижения количества токсичных выбросов от сгорания топлива.