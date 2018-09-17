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Доллары США

Доллар впервые с мая взлетел выше 8 тысяч сумов

© pixabay
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (36)
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Центральный банк Узбекистана с 18 сентября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане продемонстрировал резкий скачок, прибавив 176,83 сума. Теперь американская валюта стоит 8039,00 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Евро также серьезно подорожал. Прибавив 266,16 сума, европейская валюта составила 9347,75 сума.

Американская валюта в конверте
© Flickr/ Chris Potter
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Рубль поднялся на 5,46 сума – до 118,05 сума.

Сум просел ко всем мировым валютам. Так, английский фунт прибавил 345,05 сума, составив 10 503,76 сума.

Отметим, что с мая этого года доллар не поднимался до отметки в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (36)



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