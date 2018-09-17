Доллар впервые с мая взлетел выше 8 тысяч сумов

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Официальный курс доллара в Узбекистане продемонстрировал резкий скачок, прибавив 176,83 сума. Теперь американская валюта стоит 8039,00 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Евро также серьезно подорожал. Прибавив 266,16 сума, европейская валюта составила 9347,75 сума.

Рубль поднялся на 5,46 сума – до 118,05 сума.

Сум просел ко всем мировым валютам. Так, английский фунт прибавил 345,05 сума, составив 10 503,76 сума.

Отметим, что с мая этого года доллар не поднимался до отметки в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.