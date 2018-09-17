Французская Beicip Franlab будет добывать нефть и газ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 17 сен – Sputnik. Французская нефтегазовая консалтинговая компания Beicip Franlab планирует принять участие в проведении геологоразведочных работ на нефть и газ в Узбекистане, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

В понедельник делегация Beicip Franlab провела переговоры с руководством "Узбекнефтегаза", где обсуждались вопросы и перспективы сотрудничества.

"В ходе встреч детально обсуждены возможности сотрудничества в рамках проведения геологоразведочных работ, разработки месторождений нефти и газа", - говорится в сообщении. Стороны также обсудили перспективы выхода "Узбекнефтегаза" на зарубежные рынки и подготовку кадров для узбекистанского холдинга.

"По итогам проведенных встреч создана совместная рабочая группа для более детального рассмотрения направлений будущего сотрудничества и подготовки предложений", - добавили в компании.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% - до 56,417 миллиарда кубометров, нефти - снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.

На прошлой неделе посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов был назначен председателем правления компании "Узбекнефтегаз".