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Банкомат

В трех банках Узбекистана увеличили суточный лимит снятия наличных

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Экономика
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В Хамкорбанке, Инфинбанке и Капиталбанке лимит теперь составляет 10 миллионов сумов, для них это обозначает больший доход за счет комиссии.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. В банках Ташкента суточный лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах увеличен до 10 миллионов сумов, сообщается на странице в Facebook Центра штрихового кодирования и информационных технологий.

Речь идет о трех кредитных организациях – Хамкорбанке, Инфинбанке и Капиталбанке, для них эти изменения означают больший доход за счет комиссии.

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Комиссия составляет 1%, из них 0,1% достается Единому общереспубликанскому процессинговому центру, от 0,3 до 0,5% уходит на расходы инкассации, от 0,1 до 0,2% - на расходы по пересчету и прочие расходы, а оставшаяся сумму – банку.

Днем Центробанк Узбекистана дал гражданам рекомендации в связи со сбоем системы UzCard – им советуют снимать наличные в банках. Затем проблемы, возникшие 15 сентября, удалось решить, все работает в штатном режиме.

Теги:
наличные, Банки, Банкоматы



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