Частным предпринимателям сняли ограничения на долю в банках

Соответствующее постановление правления Центробанка Узбекистана внесено в Положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Узбекистане сняли ограничение на доли частных предпринимателей в коммерческих банках, сообщает Norma.uz.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правления Центробанка республики в Положение о порядке регистрации и лицензирования деятельности банков.

Ранее доля акционера или группы связанных акционеров в уставном капитале не превышала 25% от его общего размера. Ограничение не распространялось на банки с участием иностранного капитала и частные банки, а теперь ограничение сняли полностью.

В банках с зарубежным капиталом доля инвесторов ранее составляла на менее 30%, теперь минимальный порог снизили до 15%.

В конце августа Торгово-промышленная палата Узбекистана начала очередной цикл программы поддержки молодежных стартап-инициатив. Она реализуется с 2016 года и направлена на оказание поддержки молодым предпринимателям.