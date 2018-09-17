Десять тысяч новых рабочих мест: Holley Group создаст технопарк в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Сегодня в столичном хокимияте прошла встреча и.о.хокима города Джахонгира Артыкходжаева с представителями производственной компании Holley Group во главе с президентом компании Чэном Вэйдун.
Встреча была посвящена обсуждению проекта создания индустриального технопарка Holly Tashkent. Прямые инвестиции этого проекта составят 200 миллионов долларов США. В новую промышленную зону Holley Group планирует привлечь крупные китайские компании в области текстильной промышленности, фармацевтики, микроэлектроники, что даст возможность создать 10 тысяч новых рабочих мест.
Holley Group была основана в Ханчжоу (Китай) в 1970 году. На сегодняшний день филиалы компании находятся в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Европе и Африке.
Объем экспорта продукции, которую будут выпускать в технопарке Holley Tashkent, составит 1,5-2 миллиарда долларов США в год.