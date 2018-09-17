Десять тысяч новых рабочих мест: Holley Group создаст технопарк в Ташкенте

В новой промышленной зоне Holley Group будут размещены крупные китайские компании в области текстильной промышленности, фармацевтики, микроэлектроники, благодаря чему появится 10 тысяч новых рабочих мест.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Сегодня в столичном хокимияте прошла встреча и.о.хокима города Джахонгира Артыкходжаева с представителями производственной компании Holley Group во главе с президентом компании Чэном Вэйдун.

Встреча была посвящена обсуждению проекта создания индустриального технопарка Holly Tashkent. Прямые инвестиции этого проекта составят 200 миллионов долларов США. В новую промышленную зону Holley Group планирует привлечь крупные китайские компании в области текстильной промышленности, фармацевтики, микроэлектроники, что даст возможность создать 10 тысяч новых рабочих мест.

Для открытия подобной промзоны китайским инвесторам необходимо 150 гектаров земли на территории Бинокор Бектемирского района. Там будут созданы объекты социальной инфраструктуры, центр логистики, а также офисные здания, что будет способствовать кооперации между производителями.

Holley Group была основана в Ханчжоу (Китай) в 1970 году. На сегодняшний день филиалы компании находятся в Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Европе и Африке.

Объем экспорта продукции, которую будут выпускать в технопарке Holley Tashkent, составит 1,5-2 миллиарда долларов США в год.