Узбекистан представил арбузы и дыни на выставке в Москве

Экспозиция WorldFood Moscow начала свою работу 18 сентября, в ней участвуют более 1500 компаний из 62 стран мира.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Узбекистан принимает участие в 27-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow, сообщает посольство республики в России.

В экспозиции принимают участие более 1500 компаний из 62 стран мира, среди них – Италия, Турция, Египет, Аргентина, Чили, Испания, Египет, Марокко, Япония, Китай, Корея.

Республика Узбекистан представила свою продукцию в двух разделах – кондитерских изделий и фруктов и овощей. Особое внимание привлекают традиционные узбекские товары – виноград нескольких видов, яблоки, томаты, арбузы и дыни.

"Здесь внимание привлекают прекрасный виноград нескольких видов, яблоки, томаты, арбузы и дыни – то, чем богата природа Узбекистана. Изюминкой этого стенда стала дегустация непревзойденного узбекского плова, организованная компанией для участников и гостей выставки", - уточняется в сообщении.

По словам представителя компании из Владивостока "Фьюжн групп холдинг" Тимура Шукурова, продукты из Узбекистана производят самое положительное впечатление. В ближайшее время фирма намерена подписать контракт с узбекскими партнерами.