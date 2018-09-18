Пользователи UzCard продолжат испытывать трудности при обслуживании карт

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Компания UzCard сообщила о кратковременных сбоях из-за обновления системы.
"В целях профилактики возможна кратковременная и частичная задержка передачи данных", - сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.
При этом в сообщении содержится заверение в том, что работа платежной системы "восстановлена и находится под полным контролем специалистов".
Стоит отметить, что сообщение о кратковременных сбоях подается пресс-службой в весьма непринужденной, если не сказать веселой форме, ибо между строчек использован улыбающийся смайлик, подмигивающий читателям.
Напомним, крупнейший сбой в работе системы произошел 15 сентября в 18:52. В связи с этим магазины, рестораны и прочие объекты сферы услуг перестали принимать платежные карты узбекских банков. Центробанк республики рекомендовал узбекистанцам снимать наличные деньги в банках. Кроме того, регулятор пообещал, что не оставит этот инцидент без внимания.