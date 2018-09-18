Исламский банк развития предоставит Узбекистану 1,3 миллиарда долларов

Во вторник он подписал с правительством республики стратегию партнерства на 2018-2021 годы, средства пойдут на реализацию проектов в сфере экономики.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Исламский банк развития предоставит РУ 1,3 миллиарда долларов с 2018 по 2021 год, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Соответствующий документ во вторник подписали в Ташкенте вице-премьер, председателя Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сухроб Холмурадов и президент ИБР Бандар Хаджар.

"Исламский банк развития (ИБР) и правительство Узбекистана во вторник подписали стратегию партнерства на 2018-2021 годы, которая предусматривает предоставление средств на 1,3 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Банк намерен таким образом поддержать республику в развитии проектов в сфере экономики и инновационной деятельности. При этом 475 миллионов долларов направят на энергетику, транспорт и городское развитие, 300 миллионов – на строительство жилья и инфраструктуры в сельской местности, еще 300 миллионов – на поддержку торгового финансирования, 140 миллионов – на социальное развитие и 85 миллионов – на проекты частного бизнеса.

Президент группы Исламского банка развития Бандар Хаджар находится в Узбекистане с официальным визитом с 17 по 20 сентября. Во вторник в гостинице International Hotel Tashkent прошла конференция "День группы ИБР" с участием министерств и ведомств Узбекистана, представителей частного сектора, дипломатического корпуса и международных финансовых институтов республики.