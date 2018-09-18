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Президент ИБР Бандар Хаджар

Хаджар: привлечение частников в узбекскую экономику соответствует целям ИБР

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Экономика
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По словам президента Исламского банка развития, государства-участники сегодня испытывают большие сложности, поэтому очень важно партнерство.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. В Ташкенте в гостинице International Hotel Tashkent прошла конференция "День группы Исламского банка развития".

Перед участниками выступил президент организации Бандар Хаджар.

"В Центральной Азии наше региональное представительство находится в городе Алматы в Казахстане. Мы нацелены на развитие человеческого потенциала в ЦА, развитие возможностей стран-участников нашего банка при помощи инноваций и партнерского подхода", - заявил глава ИБР.

Председатель Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сухроб Холмурадов и президент ИБР Бандар Хаджар
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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По его словам, государства-участники Исламского банка развития сегодня испытывают большие трудности. При этом их потребности превосходят возможности любой финансовой корпорации, поэтому особенно важны взаимоподдержка и партнерство в различных сферах.

Он также добавил, что основная цель банка в ЦА – улучшение жизни народов стран региона.

"С целью расширения партнерства и создания новых партнерских связей наш банк сотрудничает с другими крупными финансовыми институтами – Всемирный банк, АБР. Также ИБР выполняет роль посредника между частным сектором и государством", - отметил Хаджар.

Что касается Узбекистана, то для ИБР особенно важны усилия президента Шавката Мирзиёева по развитию экономики с привлечением частного сектора.

По мнению президента банка, именно сотрудничество государства и предпринимателей способно решить ключевые экономические проблемы, и в этом вопросе позиция Узбекистана совпадает с ИБР.

Ранее сообщалось о соглашении правительства Узбекистана с Исламским банком развития об инвестициях в 3 миллиарда долларов с 2018 по 2021 годы.

Теги:
президент, Конференция, Исламский банк развития



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