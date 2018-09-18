Григорян: при сбое в платежной системе велик риск мошенничества

Пользователи пластиковых карт в Узбекистане в течение долгого времени были лишены возможности снимать средства со своих счетов из-за крупнейшего в республике сбоя в платежной системе.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Эксперт в банковской сфере Сергей Григорян в эфире Sputnik Узбекистан рассказал, с чем в принципе может быть связан сбой и как в таком случае действует банк, исходя из собственной безопасности и безопасности своих клиентов.

Говоря о причинах произошедшего, эксперт отметил, что их может быть огромное множество, и назвать сейчас какую-то одну было бы неправильно. Причиной сбоя могли послужить перегрузка серверов, проблема с программным обеспечением, проблемы, связанные с дублированием платежей, могли стать причиной и какие-то внутренние мошеннические действия.

"К примеру, сотрудник перед увольнением может решить списать с карт клиентов по одному рублю. Для клиентов это списание не будет заметно, а для него (если получится списать, например, у двух миллионов клиентов по рублю) получится два миллиона рублей", - рассказал эксперт.

Также Сергей Григорян объяснил, что столь долгий простой в использовании карт мог быть связан с процедурами, исполняемыми самим финансовым регулятором для собственной безопасности.

"Во время сбоя могли быть совершены транзакции, которые еще не отразились на счете клиента. То есть он фактически эти деньги "употребил", а на счете это никак не отразилось, то есть деньги еще не списались. Поэтому это мера предосторожности, которую предпринимает банк во избежание мошеннических действий", - пояснил он.

Что касается клиентов, которые, находясь за рубежом, столкнулись с проблемой при выдаче наличных, то Григорян заметил, что по некоторым премиальным картам (картам самой высокой категории) есть такой сервис, который не привязан к банку-эмитенту и предоставляет экстренную выдачу средств.

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"Клиент может обратиться в любой другой банк, заявить, что он – держатель премиальной карты, и ему выдадут какую-то часть суммы от остатка на счете", - рассказал он.

Другим потребителям эксперт дал совет не пользоваться услугами одного банка. По его мнению, целесообразно держать средства в нескольких финансовых организациях. И если с одним происходит сбой, то остальные обеспечат хотя бы минимальную жизнедеятельность. Здесь действует одно житейское правило – не класть яйца в одну корзину, подчеркнул он.

Также Сергей Григорян пояснил, на что может рассчитывать пользователь в случае, если он понес убытки из-за финансовой организации.

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"Если пользователь сможет доказать, что он понес убытки или произошло что-то, что повлияло на его жизнедеятельность в результате сбоя в системе, то он будет иметь право получить от банка компенсацию тех убытков, а также компенсацию морального вреда или любых иных подтвержденных проблем и потерь в результате нефункционирования карты", - рассказал банковский специалист.

Конечно, это не очень приятный и порой не перспективный процесс, однако такая возможность есть, отметил Сергей Григорян в интервью Sputnik Узбекистан.

Отметим, что вчера компания UzCard выпустила обращение, в котором извинилась перед своими клиентами, однако так и не смогла сформулировать причину сбоя. В настоящее время в компании утверждают, что работа платежной системы восстановлена и находится под полным контролем специалистов. Однако сегодня появилась информация о том, что периодически сбои могут продолжаться.