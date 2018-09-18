Узбекистан будет поставлять больше газа в Китай

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Руководство "Узбекнефтегаза" встретилось с делегацией Китайской национальной нефтегазовой корпорации, сообщает пресс-служба узбекской компании.
В ходе переговоров был представлен ряд вопросов от корпорации CNPC, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Узбекистан.
Обсуждены вопросы поставки природного газа узбекского происхождения в зимний период и в 2019 году и поставки природного газа узбекского происхождения с месторождения для четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".
"CNPC является давним и надежным партнером АО "Узбекнефтегаз", а также ключевым партнером узбекских компаний, как в реализации инвестиционных проектов в сфере проведения геологоразведочных работ, добычи и транспортировки углеводородного сырья, так и в торговле природным газом", - уточняется в сообщении.
Кроме того, китайские коллеги выразили "Узбекнефтегазу" благодарность за положительные результаты в бурении скважины М-15 месторождения Мингбулак и ускоренную реализацию работ по обустройству участка Ходжасаят.