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Представители Узбекнефтегаза провели встречу с делегацией из Китая

Узбекистан будет поставлять больше газа в Китай

Пресс-служба "Узбекнефтегаза"
Экономика
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Представители "Узбекнефтегаза" провели встречу с делегацией Китайской национальной нефтегазовой корпорации и договорились о расширении сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Руководство "Узбекнефтегаза" встретилось с делегацией Китайской национальной нефтегазовой корпорации, сообщает пресс-служба узбекской компании.

В ходе переговоров был представлен ряд вопросов от корпорации CNPC, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Узбекистан.

Обсуждены вопросы поставки природного газа узбекского происхождения в зимний период и в 2019 году и поставки природного газа узбекского происхождения с месторождения для четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".

"CNPC является давним и надежным партнером АО "Узбекнефтегаз", а также ключевым партнером узбекских компаний, как в реализации инвестиционных проектов в сфере проведения геологоразведочных работ, добычи и транспортировки углеводородного сырья, так и в торговле природным газом", - уточняется в сообщении.

Кроме того, китайские коллеги выразили "Узбекнефтегазу" благодарность за положительные результаты в бурении скважины М-15 месторождения Мингбулак и ускоренную реализацию работ по обустройству участка Ходжасаят.

Теги:
Делегация, Китай, Узбекнефтегаз



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