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Казахстан договорился с Узбекистаном об изменении налогообложения

© Торгово-промышленная палата Узбекистана
Экономика
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Соответствующие изменения утвердил во вторник президент РК Нурсултан Назарбаев.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Казахстан внес изменения в соглашение о налогообложении, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки во вторник утвердил президент Нурсултан Назарбаев, ранее законопроект рассмотрели и одобрили мажилис и сенат – верхняя и нижняя палаты парламента Казахстана.

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Речь идет в том числе о предотвращении налоговых уклонений при помощи расширения обмена информацией, взаимном содействии в сборе налогов, уточнении положений статьи, определяющих критерии образования постоянного учреждения нерезидентами.

Кроме того, протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений между двумя странами и предотвращает двойное налогообложение доходов.

Благодаря этому документу Узбекистан и Казахстан смогут наладить более тесные экономические связи.

Теги:
Налогообложение, Узбекистан, Казахстан



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