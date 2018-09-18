Казахстан договорился с Узбекистаном об изменении налогообложения

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Казахстан внес изменения в соглашение о налогообложении, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки во вторник утвердил президент Нурсултан Назарбаев, ранее законопроект рассмотрели и одобрили мажилис и сенат – верхняя и нижняя палаты парламента Казахстана.

Речь идет в том числе о предотвращении налоговых уклонений при помощи расширения обмена информацией, взаимном содействии в сборе налогов, уточнении положений статьи, определяющих критерии образования постоянного учреждения нерезидентами.

Кроме того, протокол гарантирует относительную стабильность налоговых отношений между двумя странами и предотвращает двойное налогообложение доходов.

Благодаря этому документу Узбекистан и Казахстан смогут наладить более тесные экономические связи.