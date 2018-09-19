ЦБ Узбекистана не исключает возможность корректировки колебаний курса валют

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Правление Центробанка с целью минимизации влияния внешних факторов и курсовой динамики на уровень инфляции обсудит возможную коррекцию курса денежно-кредитной политики 22 сентября.

Накануне официальный курс доллара в Узбекистане продемонстрировал резкий скачок, прибавив 176,83 сума. По данным на 17 сентября американская валюта стоила 8039,00 сума.

ЦБ объяснил такие колебания курса валют.

С августа на динамику курса сума усилилось влияние внешних факторов, особенно девальвационные тренды валют стран – основных торговых партнеров (Россия – 19%, Казахстан – 17%, Китай – 9%, Турция – 56%).

Девальвация валют основных торговых партнеров существенно укрепила реальный обменный курс сума по отношению к этим валютам (против рубля – 29%, тенге – 22%, турецкой лиры – 67%, китайского юаня – 14%). Это негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей как на внешних, так и на внутреннем рынках, влияя на уровень спроса и предложения на внутреннем валютном рынке посредством разных каналов.

© Sputnik / Владимир Трефилов ЦБ Узбекистана начал выпуск драгоценных монет

Резкая девальвация вышеуказанных валют сделала более дорогой продукцию отечественных экспортеров и уменьшила их валютную выручку.

На внутреннем рынке товары местного производства стали менее конкурентоспособными по цене по сравнению с иностранными товарами, что стимулирует импорт из этих стран и создает дополнительный спрос на иностранную валюту.

Обесценение рубля и других валют стран, на которые приходятся основные потоки трансграничных денежных переводов физических лиц, привело к сокращению объема этих переводов.

Под влиянием вышеуказанных факторов с августа наблюдается рыночная коррекция курса сума, который 18 сентября составил 8062 сума за доллар (на начало года – 8139 сумов).