Исламский банк: Узбекистан теряет 35% от произведенной электроэнергии

По мнению экспертов, из-за устаревшей инфраструктуры энергосистема Узбекистана имеет частые перебои в передаче электроэнергии и потери.

ТАШКЕНТ, 19 сен – Sputnik. Общие потери в энергосистеме Узбекистана оцениваются в 35% в год из-за устаревшей инфраструктуры, отсутствия эффективного контроля и потребительских потерь, свидетельствуют данные Исламского банка развития (ИБР).

"Общая потеря в энергосистеме оценивается примерно в 35%", - говорится в материалах банка, представленных на круглом столе Арабской координационной группы, состоявшемся в среду в Ташкенте.

По мнению экспертов банка, из-за устаревшей инфраструктуры энергосистема Узбекистана имеет частые перебои в передаче электроэнергии и потери, оцененные в 15% ежегодной выработки. Технические потери также включают в себя перегрузку линий передачи и распределения, системный дисбаланс и устаревшее оборудование.

"Потребительские потери, по оценкам, составляют 20% от произведенной электроэнергии", - сообщается в материалах. К ним относятся незаконное подключение к электросетям, неуплата стоимости электричества, отсутствие эффективной системы контроля потребления.

В ноябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в правительстве указал на отсутствие эффективной системы контроля и учета в деятельности электро- и газоснабжающих предприятий страны, где накопилось множество серьезных недостатков, приведших к образованию постоянно увеличивающейся задолженности, систематическим перебоям в поставке энергоресурсов и тяжелому финансовому положению предприятий отрасли.

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По данным официальной статистики, производство электроэнергии в Узбекистане в 2017 году увеличилось на 2,9%, до 60,7 миллиарда кВт.ч. В том числе электростанции АО "Узбекэнерго" произвели 52,1 миллиарда кВт.ч.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 тысячи МВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций АО "Узбекэнерго" - 10,6 тысячи МВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру АО "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — 56-57 миллиардов кВт.ч.