Министр внешней торговли Жамшид Ходжаев выехал в Астану, он намерен встретиться с генеральным директором Всемирной торговой организации Робертом Азеведой.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов сообщил Sputnik, что система обязательного медицинского страхования появятся в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет, внедрять ее начнут с бюджетных организаций и больших компаний.
Своей основной задачей как мэра и.о. хокима Ташкента считает создание комфортных условий проживания, работы и отдыха не только для горожан, но и для иностранцев, гостей столицы Узбекистана.
Подрядчики смогут предоставить предложения до 12 ноября, процедура конкурсных торгов будет осуществляться в соответствии с действующим руководством по закупкам.
Сегодня в Олий Мажлисе обсуждали новый законопроект о переходе на предоплатную систему взаиморасчетов в сфере ЖКХ.
В Узбекистане отменена лицензия на оптовую торговлю. Теперь интернет-магазины смогут продавать товары на 5 тысяч долларов без регистрации
Речь идет об автомобилях Captiva, Cobalt, Damas, Lacetti, Malibu, Matiz, компания работает над улучшением услуг и сервиса.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг предложил построить ОРЦ в Акбулакском районе, где имеется соответствующая инфраструктура.
Снижение прогноза ВВП связано с затяжными последствиями прошлогодней девальвации национальной валюты, отметили эксперты банка.
Центробанк Узбекистана 22 сентября впервые за год повысил ставку рефинансирования с 14 до 16%. Такое решение финансовый регулятор объяснил неблагоприятными внешнеэкономическими условиями и стремление сдержать темпы инфляции. Что это означает для экономики и рядовых граждан, смотрите в нашей инфографике.
С 1 ноября 2018 года требование к ответственным органам и организациям о предоставлении удостоверения госрегистрации отменяется.
Узбекистанская и японская компании намерены реализовать ряд совместных проектов.
На встрече в Узбекистане стороны обсудили основные условия предоставления финансирования со стороны британского агентства.
Узбекистан намерен уже к 2030 году войти в топ-50 инновационных стран мира. Для достижения этой цели республике необходимо в ближайшее время реформировать систему образования, внедрить современные технологии в производство и кардинально улучшить связь.
По данным некоторых узбекских СМИ, о появлении новой купюры говорили на пресс-конференции Центробанка и "Кишлоккурилишбанка".
Также турецкое агентство предоставило Минюсту 20 микроавтобусов Otoyul для организации мобильных пунктов по оказанию госуслуг.
С 15 сентября был введен порядок реализации формового хлеба по свободной рыночной цене, которая будет установлена на основе спроса и предложения.
Результаты опроса, проводимого Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям при поддержке Торгово-промышленной палаты, будут представлены правительству.
Снимать нарушителей ПДД на видео станет выгодно - очевидцы получат по 9 тысяч сумов за каждое сообщение, их выделят из будущих штрафов
Центральный банк Узбекистана с 25 сентября установил новый обменный курс валют.