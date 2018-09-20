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Узбекистан намерен привлечь 500 млн долларов из-за рубежа на развитие ИКТ

© pixabay
Экономика
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Кроме того, в текущем году объем инвестиций должен быть доведен до 200 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил в 2019 году привлечь 500 миллионов долларов из-за рубежа на развитие информационных технологий и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Информационные технологии
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Емкость внешнего интернет-канала с начала года выросла в 1,5 раза

Кроме того, в текущем году объем инвестиций должен быть доведен до 200 миллионов долларов.

Также на прошедшем недавно совещании узбекский лидер раскритиковал низкое качество оказываемых пользователям услуг телефонии и доступа в интернет. Он подчеркнул, что всего лишь 27 процентов существующих сетей связи построены на оптико-волоконных линиях, остальная часть – на медных. 

Мирзиёев дал указания по ускорению скорости подключения к интернету и полной замене сетей связи оптико-волоконными линиями.  

Теги:
информационные технологии, Инвестиции, Узбекистан



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