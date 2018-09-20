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Подписано соглашение между АО Узбекэнерго и корейской компанией KT Corporation

"Узбекэнерго" и KT Corporation сократят потери электроэнергии

Узбекэнерго
Экономика
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Проект "Автоматизированная система учета и контроля потребления электроэнергии" реализуется при финансировании Азиатского банка развития.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Подписано дополнительное соглашение между АО "Узбекэнерго" и компанией KT Corporation из Кореи. Проект реализуется при финансировании Азиатского банка развития.

Реализация проекта предусмотрена в Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях. Цель проекта - сократить потери при поставке электроэнергии и предотвратить рост задолженности за электроэнергию, поставляемую потребителям.

На церемонии подписания присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Кореи в Узбекистане Юнь Ву Квон, руководство компании KT Corporation, представители Госкоминвестиций и АО "Узбекэнерго".




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