Узбекистан рассчитывает на инвестиции Coca-Cola

В Минфине Узбекистана состоялись переговоры с представителями ЕБРР, американской The Coca-Cola Company и турецкой Coca-Cola Icecek.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности привлечения стратегического инвестора в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщает в четверг пресс-служба Минфина республики.

По данным пресс-службы, накануне в министерстве состоялись переговоры с представителями ЕБРР, американской The Coca-Cola Company и турецкой Coca-Cola Icecek.

"На многосторонней встрече обсуждались возможности взаимного сотрудничества и вопрос привлечения стратегического инвестора в СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минфина.

В 1994 году узбекская ассоциация "Пищепром", Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd на паритетных началах создали СП Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan. В 2004 году Госкомимущество Узбекистана продало долю "Узпищепрома" СП Muzimpex, контрольный пакет акций в котором принадлежал швейцарской Zeromax. В 2010 году Zeromax, которая, по данным СМИ, контролировалась старшей дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, была объявлена банкротом, ее активы были арестованы. В настоящий момент акционерами предприятия являются компания "Узбекозиковкатхолдинг" (57,1%) и Coca-Cola Export Corporation (42,9%).

В состав СП входят три завода прохладительных напитков в Намангане, Ургенче и Ташкенте суммарной мощностью 142 миллиона литров в год. С 1994 года СП инвестировало в экономику Узбекистана около 200 миллионов долларов.