19:59 20 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Продукция завода Coca-Cola

Узбекистан рассчитывает на инвестиции Coca-Cola

© Sputnik / Григорий Сысоев
Экономика
Получить короткую ссылку
188 0 0

В Минфине Узбекистана состоялись переговоры с представителями ЕБРР, американской The Coca-Cola Company и турецкой Coca-Cola Icecek.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили возможности привлечения стратегического инвестора в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, сообщает в четверг пресс-служба Минфина республики.

По данным пресс-службы, накануне в министерстве состоялись переговоры с представителями ЕБРР, американской The Coca-Cola Company и турецкой Coca-Cola Icecek.

"На многосторонней встрече обсуждались возможности взаимного сотрудничества и вопрос привлечения стратегического инвестора в СП ООО "Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston Ltd.", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минфина.

Крестьянин
ООН
Coca-Cola инвестирует сто тысяч долларов в водоснабжение Каракалпакстана

В 1994 году узбекская ассоциация "Пищепром", Coca-Cola Export Corporation и ROZ Trading Ltd на паритетных началах создали СП Сoca-Cola Bottlers Uzbekistan. В 2004 году Госкомимущество Узбекистана продало долю "Узпищепрома" СП Muzimpex, контрольный пакет акций в котором принадлежал швейцарской Zeromax. В 2010 году Zeromax, которая, по данным СМИ, контролировалась старшей дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, была объявлена банкротом, ее активы были арестованы. В настоящий момент акционерами предприятия являются компания "Узбекозиковкатхолдинг" (57,1%) и Coca-Cola Export Corporation (42,9%).

В состав СП входят три завода прохладительных напитков в Намангане, Ургенче и Ташкенте суммарной мощностью 142 миллиона литров в год. С 1994 года СП инвестировало в экономику Узбекистана около 200 миллионов долларов.

Теги:
Coca-Cola, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Выставка товаров из Беларуси в Ташкенте
Made in Belarus: что представили белорусы в Ташкенте
Часть побережья в Греции оказалась в паутине
Нашествие пауков: побережье Греции затянуло белой сетью
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054