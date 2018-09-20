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Трастбанк открыл на Дархане систему круглосуточного самообслуживания 24/7

Без выходных и перерыва: "Трастбанк" открыл круглосуточные банкоматы

© podrobno.uz
Экономика
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Зона круглосуточного самообслуживания открылась на Дархане, теперь оплачивать коммунальные услуги и снимать наличные деньги можно в любое время дня и ночи.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Филиал "Дархан" ЧАБ "Трастбанка", расположенный в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, ввел в действие систему круглосуточного самообслуживания "24/7".

Трастбанк открыл на Дархане систему круглосуточного самообслуживания 24/7
© podrobno.uz
"Трастбанк" открыл на Дархане систему круглосуточного самообслуживания "24/7"

Банкоматы и инфокиоски теперь работают круглосуточно. Эти банкоматы используются не только для снятия наличных средств, но и дают возможность круглосуточно оплачивать товары, коммунальные услуги, погашать кредиты, а также осуществлять все виды банковских услуг, которые оплачиваются с помощью пластиковых карт, пишет Podrobno.uz.

Трастбанк открыл на Дархане систему круглосуточного самообслуживания 24/7
© podrobno.uz
"Трастбанк" открыл на Дархане систему круглосуточного самообслуживания "24/7"

Основная цель – создание электронной зоны непрерывной работы 24 часа в сутки без отдыха днем и ночью, выходных и праздничных дней.

"У меня всегда были проблемы, когда мне срочно вечером требовалось снять наличную сумму с пластиковой карты. Сейчас я не только снимаю наличную сумму с пластиковой карты, но и оплачиваю все свои коммунальные услуги, а также могу планировать свое время так как мне удобно", – поделилась впечатлениями клиентка банка Рохатой Бахриддинова.




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