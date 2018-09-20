Хаджар: Узбекистан – ключевой партнер Исламского банка в Центральной Азии

В четверг президент Шавкат Мирзиёев встретился с главой крупнейшей финансовой организации, прибывшим в страну во главе делегации арабских фондов.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял президента Исламского банка развития Бандара Хаджара, сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев тепло поприветствовал гостя и поблагодарил за поддержку деятельности Международного научно-исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде.

В свою очередь Хаджар заявил, что Узбекистан – ключевой партнер Исламского банка в Центральной Азии и высоко оценил масштабные преобразования, которые в последнее время проводятся в стране.

"На сегодняшний день портфель взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с группой ИБР включает проекты в различных отраслях экономики с привлечением льготного финансирования на сумму 1,9 миллиарда долларов", - уточняется в сообщении.

Ранее на этой неделе Исламский банк развития подписал с правительством Узбекистана стратегию партнерства на 2018-2021 годы.