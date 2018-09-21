Внешний долг Узбекистана с первого квартала вырос на 3,4 миллиона долларов

Самая большая задолженность у нефтегазового и энергетического секторов – 75%, затем идет задолженность телекоммуникационной сферы.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. С начала года внешний долг Узбекистана вырос на 3,4 миллиона долларов и по данным на 1 июля составил 15,8 миллиарда, сообщается в отчете Центробанка республики.

Большая часть задолженности приходится на нефтегазовый и энергетический секторы – 75%, за ними идет телекоммуникационная сфера – 10%, а также банковский, текстильный и прочие секторы.

"Анализ изменения совокупного внешнего долга показал, что в течение 2012-2015 годов рост задолженности наблюдался как в государственном, так и в частном секторе. Однако с 2016 года погашение внешнего долга частным сектором превышает его привлечение", - уточняется в документе.

В августе в Узбекистане снизился объем золотовалютных резервов – всего на 283,8 миллиона долларов, до 26,5 миллиарда.

Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления.