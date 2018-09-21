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Азиатский банк развития

АБР выделит узбекистану свыше 3 миллиардов долларов за пять лет

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
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Средства Азиатского банка развития планируется направить на развития системы водоснабжения, совершенство транспортной инфраструктуры, поддержку сельского хозяйства и других отраслей производства.

ТАШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) планирует предоставить правительству Узбекистана около 3 миллиардов долларов в ближайшие пять лет, говорится в сообщении представительства банка в республике.

"АБР готовит новую пятилетнюю стратегию партнерства с Узбекистаном, АБР планирует мобилизовать более 1 миллиарда долларов в год в течение последующих трех лет", — следует из сообщения пресс-службы АБР.

Средства будут выделяться в рамках новой стратегия партнерства на 2019-2023 годы. Деньги пойдут на проекты по улучшению водоснабжения и санитарии, развитие транспортной инфраструктуры, энергетический сектор, создание рабочих мест в сельских районах, здравоохранение и поддержку программы реформ властей Узбекистана.

Стратегию партнерства с правительством республики в эти дни обсуждает вице-президент АБР Венцай Жанг, который до 22 сентября находится в Узбекистане.

Председатель Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сухроб Холмурадов и президент ИБР Бандар Хаджар
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Исламский банк развития предоставит Узбекистану 1,3 миллиарда долларов
Ранее АБР сообщал, что планировал предоставить правительству Узбекистана в 2018–2020 годы кредитные средства в размере 2,29 миллиарда долларов.

Азиатский банк развития предоставил Узбекистану с 1995 года свыше 7 миллиардов долларов на реализацию 67 проектов в области образования, сельского хозяйства, модернизации транспортной инфраструктуры и энергетического сектора. Еще 83,6 миллиона долларов республика получила в виде грантов технического содействия.

Теги:
Кредит, Узбекистан, АБР



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