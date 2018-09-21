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Британия активизирует торговлю в Узбекистане

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Экономика
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Британская сторона обещала поддержать экономические реформы в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Главный исполнительный директор Британского агентства экспортного финансирования (UKEF) Луис Тейлор в ходе визита в Узбекистан обсудил вопросы активизации торговли между странами.

По данным пресс-службы посольства Великобритании в республике, Тейлор в ходе своего первого рабочего визита в Узбекистан 18-21 сентября провел переговоры с руководителями ряда министерств и ведомств..

"Основной целью визита было продвижения торговых отношений между Великобританией и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

Тейлор также провел встречи с британскими компаниями, работающими в Узбекистане, и узбекскими коммерческими структурами.

Британский флаг на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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"Мы обсудили ряд вопросов, включая экономические реформы и иностранные инвестиции. Великобритания готова поддержать данные инициативы любыми способами", – отметил Тейлор, которого цитирует дипмиссия.

В апреле в Лононе UKEF и Фонд реконструкции и развития Узбекистана подписали меморандум о финансировании инвестпроектов в республике на сумму 1,25 миллиарда фунтов.




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