ЦБ Узбекистана поднял ставку рефинансирования сразу до 16%

Ранее Центробанк заявлял, что в связи с серьезным падением курса узбекского сума к мировым валютам не исключены корректировки, призванные сдержать возможную инфляцию в стране.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Центробанк Узбекистана принял решение о повышении ставки рефинансирования до 16 процентных пунктов. Ранее этот показатель составлял 14%, сообщает пресс-служба ЦБ.

"Данное решение принято с учётом изменения внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены", - говорится в сообщении финансового регулятора.

Решение связано с неблагоприятной мировой конъюнктурой и существенным падением курса узбекского сума по отношению к американскому доллару и евро. В начале недели курс доллара подскочил сразу почти на 177 сумов и впервые с мая преодолел отметку в 8000.

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После публикации информации о курсе валют финансовый регулятор пояснил, что колебания связаны с неблагоприятной мировой конъюнктурой, в частности с девальвацией валют ключевых партнеров Узбекистана — России, Казахстана и Турции. Тогда же в ЦБ заметили, что колебания курса нацвалюты могут привести к росту инфляции. Регулятор не планирует радикально вмешиваться в процесс рыночного формирования курса сума, однако будет применять необходимые меры для сдерживания инфляции в стране.

В России, где курс рубля также за последние месяцы существенно подешевел к доллару и евро, Центробанк 14 сентября впервые за четыре года принял решение о повышении ключевой ставки. Однако этот рост составил всего 0,25 процентных пункта — до 7,5%.

Эксперты по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. По мнению директора аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева, относительная стабилизация валютной ситуации в РФ может позитивно сказаться на рынках стран СНГ, которые во многом связаны с Российскими реалиями.

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В Узбекистане прежняя ставка рефинансирования в 14% была установлена в июне 2017 года. До этого момента с января 2015 ставка держалась на уровне 9% годовых. Это была самая минимальная ставка рефинансирования за весь период современного Узбекистана. Последний раз ЦБ республики устанавливал ставку выше 16% в 2004 году. Максимальные же показатели пришлись на первые годы независимости и период становления новой национальной валюты. Так, в 1995 году ставка рефинансирования равнялась 300 пунктам.

Уже в 2019 году Узбекистан намерен сделать ключевую ставку главным индикатором денежно-кредитной политики страны, а уже к 2022 году инфляционному таргетированию.