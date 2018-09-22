ЦБ Узбекистана поднял ставку рефинансирования сразу до 16%

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Центробанк Узбекистана принял решение о повышении ставки рефинансирования до 16 процентных пунктов. Ранее этот показатель составлял 14%, сообщает пресс-служба ЦБ.
"Данное решение принято с учётом изменения внешних условий и направлено на снижение инфляционного давления на фоне повышения инфляционных ожиданий, роста регулируемых цен и возрастающего давления валютного курса на цены", - говорится в сообщении финансового регулятора.
Решение связано с неблагоприятной мировой конъюнктурой и существенным падением курса узбекского сума по отношению к американскому доллару и евро. В начале недели курс доллара подскочил сразу почти на 177 сумов и впервые с мая преодолел отметку в 8000.
В России, где курс рубля также за последние месяцы существенно подешевел к доллару и евро, Центробанк 14 сентября впервые за четыре года принял решение о повышении ключевой ставки. Однако этот рост составил всего 0,25 процентных пункта — до 7,5%.
Эксперты по-разному оценивают сложившуюся ситуацию. По мнению директора аналитического центра "Альпари" Александра Разуваева, относительная стабилизация валютной ситуации в РФ может позитивно сказаться на рынках стран СНГ, которые во многом связаны с Российскими реалиями.
Уже в 2019 году Узбекистан намерен сделать ключевую ставку главным индикатором денежно-кредитной политики страны, а уже к 2022 году инфляционному таргетированию.