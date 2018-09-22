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Сотрудник лаборатории, архивное фото

Инвесторы из Сингапура готовы вложиться в фармацевтический сектор Узбекистана

© Sputnik / Михаил Киреев
Экономика
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Стороны обсудили реализацию фармацевтических проектов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сунатулла Бекенов в Хорезмской области провел встречу с представителями сингапурской компании RV HEALTHCARE PTE. LTD, доктором Рахулом Сингхом и Радживом Кумаром Шарма. 

В ходе переговоров с иностранными инвесторами была представлена подробная информация о возможностях, создаваемых в Узбекистане, в частности в фармацевтическом секторе, сообщает пресс-служба Госкоминвестиций.

Блистерная машина на фармацевтическом предприятии
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Участники встречи высоко оценили возможности, которые сегодня создаются для ведения бизнеса в стране, и выразили намерения создать филиал компании в республике, представив презентацию по предлагаемому проекту.

Представители компании отметили, в фазе первого этапа проекта в 2018 году планируется открытие дистрибьюторского центра с созданием торгового предприятия с иностранными инвестициями с ассортиментом более 40 видов лекарственных средств,  включая вспомогательные вещества.

На втором этапе, в 2019-2020 годах, планируется трансфер технологий по производству и упаковке высокотехнологичных антивирусных препаратов (гепатит B, С и антиретровирусные препараты), пероральных средств против рака, инъекций и биостимуляторов. И на третьем этапе, в 2021-2022 годах, планируется полное производство фармацевтических препаратов.

В конце встречи было решено перейти на практическую фазу сотрудничества с иностранными инвесторами.

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Компания RV HEALTHCARE PTE. LTD - одна из крупнейших фармацевтических производителей в Азии, она имеет три заводских предприятия в Индии, два во Вьетнаме и Мьянме, и по одному предприятию в Китае, Камбодже, Гонконге, Великобритании, Таиланде, Казахстане и на Филиппинах.




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