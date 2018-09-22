Центробанк ожидает, что к концу года инфляция достигнет 16-17 процентов

В начале текущего года ЦБ прогнозировал инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Ожидаемый до конца 2018 года уровень годовой инфляции в Узбекистане пересмотрен до 16–17%, сообщает пресс-служба ЦБ.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ЦБ Узбекистана поднял ставку рефинансирования до уровня 2004 года

В августе годовая инфляция составила 15,7%, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

В начале текущего года ЦБ прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года. Однако ситуация изменилась в связи с ослаблением курса сума, расширением потребительского спроса в экономике в результате высоких темпов роста объемов кредитования и увеличением бюджетных расходов по сравнению с запланированными показателями.