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Центробанк ожидает, что к концу года инфляция достигнет 16-17 процентов

© Pixabay
Экономика
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В начале текущего года ЦБ прогнозировал инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Ожидаемый до конца 2018 года уровень годовой инфляции в Узбекистане пересмотрен до 16–17%, сообщает пресс-служба ЦБ.

Центральный банк Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В августе годовая инфляция составила 15,7%, не превысив рамки первоначального прогноза. Этому способствовало сезонное удешевление плодоовощной продукции и постепенное исчерпание влияния ускоренных темпов роста денежной массы и девальвации сума в 2017 году.

В начале текущего года ЦБ прогнозировал годовую инфляцию в пределах 11,5–13,5% по итогам 2018 года. Однако ситуация изменилась в связи с ослаблением курса сума, расширением потребительского спроса в экономике в результате высоких темпов роста объемов кредитования и увеличением бюджетных расходов по сравнению с запланированными показателями. 

Теги:
Инфляция, Центральный банк, Узбекистан



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