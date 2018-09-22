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Эксперты оценивают темпы экономического роста Узбекистана в пять процентов

© Flickr/ Ken Teegardin
Экономика
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Намеченные реформы в базовых отраслях экономики могут увеличить прирост в реальном объеме ВВП.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. По предварительным оценкам Центрального банка Узбекистана, темпы экономического роста по итогам текущего года будут в интервале 5,0–5,2%. 

Эксперт Никита Исаев
Фото из личного архива Никиты Исаева
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По мнению экспертов, намеченные реформы в базовых отраслях экономики и постепенный выход госпредприятий на устойчивые показатели рентабельности могут увеличить прирост в реальном объеме ВВП в 2019-м и последующих годах.

Высокие темпы роста инвестиций в основной капитал и увеличение потребительского спроса позволят смягчить негативное влияние внешних факторов на рост экономики. 

Ожидается, что увеличение объемов жилищного строительства и развитие инфраструктуры продолжит создавать дополнительные рабочие места.

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Теги:
ВВП, Экономика, Центральный банк, Узбекистан



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