Эксперты оценивают темпы экономического роста Узбекистана в пять процентов

Намеченные реформы в базовых отраслях экономики могут увеличить прирост в реальном объеме ВВП.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. По предварительным оценкам Центрального банка Узбекистана, темпы экономического роста по итогам текущего года будут в интервале 5,0–5,2%.

Фото из личного архива Никиты Исаева Исаев: ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах по стабилизации курса

По мнению экспертов, намеченные реформы в базовых отраслях экономики и постепенный выход госпредприятий на устойчивые показатели рентабельности могут увеличить прирост в реальном объеме ВВП в 2019-м и последующих годах.

Высокие темпы роста инвестиций в основной капитал и увеличение потребительского спроса позволят смягчить негативное влияние внешних факторов на рост экономики.

Ожидается, что увеличение объемов жилищного строительства и развитие инфраструктуры продолжит создавать дополнительные рабочие места.