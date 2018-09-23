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Делегация из Узбекистана обсудит в Дели расширение сотрудничества с Индией

Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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В состав делегации из Узбекистана войдут порядка 130 участников, включая представителей деловых кругов республики.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В индийском Дели 28-29 сентября пройдет индийско-узбекский бизнес–форум и Национальная промышленная выставка Республики Узбекистан.

Об этом сообщает пресс-служба Госкоминвестиций республики.

Мероприятия пройдут под руководством Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, посольства Республики Узбекистан в Индии с участием ряда представителей министерств, ведомств, органов хозяйственного управления, заместителей хокимов по инвестициям в регионах.

Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый бизнес-форум женщин Узбекистана и Казахстана прошел в сентябре

В состав делегации из Узбекистана войдут порядка 130 участников, включая представителей деловых кругов республики.

В рамках форума состоятся встречи в формате B2B и B2G, где деловые партнеры из двух стран смогут обсудить перспективные направления для сотрудничества.

На Национальной выставке будут представлены стенды с сельскохозяйственной, плодоовощной, кондитерской, пищевой и алкогольной продукцией, произведенной в Узбекистане.

Цель встречи - расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Индия, указали в ведомстве.




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