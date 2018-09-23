Узбекистан рассчитывает на сотрудничество с Louis Vuitton и Gucci

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Узбекистан рассчитывает на кооперацию с ведущими зарубежными брендами в текстильной промышленности, среди них: Gucci, Louis Vuitton, Adidas и Nike.

STR / AFP США признали, что детей уже не привлекают на сбор хлопка в Узбекистане

Как отмечается в сообщении Министерства внешней торговли республики, такие планы связаны с тем, что узбекский хлопок был исключен из "черного списка" товаров, произведенных при использовании детского труда. Хлопок попал туда в 2009 году.

В ведомстве считают, что страна получила новые возможности для наращивания экспорта текстильной продукции на рынки развитых стран, в частности, в страны ЕС, Северной Америки и Японии.