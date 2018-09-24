Американских фермеров испугал рекордный урожай пшеницы в России

Рекордные объемы экспорта зерна из России представляют угрозу для американских аграриев, считают в США.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Рекордные объемы урожая и экспорта пшеницы из России являются угрозой благосостоянию американских фермеров.

Как пишет The Wall Street Journal, американским фермерам все труднее выдерживать конкуренцию от своего давнего соперника — России.

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI Рисовые риски: оставит ли засуха узбекистанцев без плова

По данным издания, объем экспорта пшеницы из России в прошедшем сельскохозяйственном году составил 40 млн тонн, что почти вдвое выше объема экспорта предыдущего года.

Указывается, что данные цифры стали самыми крупными в мире за последние 25 лет, что свидетельствует о процветании сельского хозяйства в России на фоне падения цен на зерно на мировых рынках.

Между тем в Соединенных Штатах сельхозпредприятия закрываются с такой скоростью, какой не было с 1980-х годов.