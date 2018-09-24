Узбекистан и Венгрия откроют в столицах национальные магазины и рестораны

Протокол о намерениях стороны подписали в мае 2018 года, в сентябре хокимият узбекской столицы принял чрезвычайного посла Венгрии.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. В Ташкенте откроют узбекский магазин и ресторан, в Будапеште – магазин и ресторан Узбекистана, сообщает пресс-служба хокимията.

Протокол о намерениях открытия национальных магазинов стороны подписали в мае 2018 года.

Пресс-служба хокимията города Ташкента Хокимият г.Ташкента принял Чрезвычайного и Полномочного посла Венгрии Санто Петера и директора Будапештской Торгово-промышленной палаты Ковач Ёжефа

"В связи с согласованием вопросов по осуществлению этого проекта хокимият города Ташкента принял чрезвычайного и полномочного посла Венгрии Санто Петера и директора будапештской Торгово-промышленной палаты Ковач Ёжефа", - уточняется в сообщении.

В ходе встречи представители хокимията Ташкента и муниципалитета Будапешта обсудили детали открытия заведений, а также отметили большой потенциал для партнерства между республиками.

Также в мае министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с министром внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийарто. Они подтвердили взаимную заинтересованность в наращивании взаимодействия и бизнес-контактов.