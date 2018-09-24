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Производство обуви

В Узбекистане запустят совместное с Беларусью обувное производство

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Экономика
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Предприятие введут в строй к концу 2019 года, в данный момент специалисты с обеих сторон занимаются регистрацией, проектированием и подбором оборудования.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Узбекистан запускает совместное с Республикой Беларусь обувное предприятие, сообщает Sputnik Беларусь.

Его могут запустить в Узбекистане уже в 2019 году, сейчас стороны занимаются регистрацией, проектированием и подбором оборудования.

Визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Соглашение о строительстве было подписано в ходе официального визита Александра Лукашенко в Узбекистан.

Технологию на новом производстве будут использовать белорусскую.

Президент Беларуси посетил Узбекистан с 12 по 14 сентября, он провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, а также первым из зарубежных лидеров посетил личную резиденцию главы Узбекистана.

Всего стороны подписали 19 документов, среди которых Совместное заявление президентов Узбекистана и Беларуси, договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы, соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Теги:
производство, Узбекистан, Беларусь



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