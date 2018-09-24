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Офисное здание компании Узбектелеком

"Узбектелеком" лишат монополии на внешний интернет-канал

Пресс-служба "Узбектелеком"
Экономика
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59850

Либерализация доступа к международным сетям телекоммуникации для частных предпринимателей предусмотрена указом президента.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Монополию компании "Узбектелеком" на внешний интернет-канал ликвидируют, доступ к ней получат частные инвесторы и предприниматели, говорится в указе президента об утверждении Стратегии инновационного развития.

Шавкат Мирзиёев подписал документ 21 сентября, в нем говорится о либерализации доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций всем операторам.

Города Мира. Ташкент
© Sputnik / Валерий Мельников
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Как уточняется в "дорожной карте", которая прилагается к указу, инициативу необходимо реализовать до 2021 года.

"Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением науки и техники", - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось о другом пункте указа – планах Узбекистана к 2030 году войти в список передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса. В ближайшее время в стране будет образована Комиссия по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития.

Теги:
президент, Указ, Интернет, Узбектелеком



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