"Узбектелеком" лишат монополии на внешний интернет-канал

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Монополию компании "Узбектелеком" на внешний интернет-канал ликвидируют, доступ к ней получат частные инвесторы и предприниматели, говорится в указе президента об утверждении Стратегии инновационного развития.

Шавкат Мирзиёев подписал документ 21 сентября, в нем говорится о либерализации доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций всем операторам.

© Sputnik / Валерий Мельников Узбекистан к 2030 году намерен войти в рейтинг 50 передовых стран мира

Как уточняется в "дорожной карте", которая прилагается к указу, инициативу необходимо реализовать до 2021 года.

"Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с широким применением науки и техники", - говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось о другом пункте указа – планах Узбекистана к 2030 году войти в список передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса. В ближайшее время в стране будет образована Комиссия по своевременной и качественной реализации Стратегии инновационного развития.