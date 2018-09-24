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Солнечная электростанция

Индийская компания может построить солнечные электростанции в Узбекистане

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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Shapoorji Pallonji намерена инвестировать в производства мощностью от 50 до 100 МВт, специалисты изучают возможную дислокацию и условия контракта.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Индийская компания Shapoorji Pallonji намерена построить в трех областях Узбекистана – Самаркандской, Бухарской и Кашкадарьинской - солнечные электростанции, сообщает Spot.uz.

Мощность производств составит от 50 до 100 МВт, сейчас специалисты изучают возможную дислокацию станций, условия контракта с правительством Узбекистана и государственные гарантии.

Солнечная электростанция
© Sputnik / Александр Кряжев
ВБ привлечет инвестора для строительства гелиостанции в Узбекистане

Ранее Международная финансовая корпорация заявила о планах привлечь иностранного инвестора для строительства солнечной фотоэлектростанции мощностью до 100 МВт в Навойиской области. К марту 2019 года IFC намерена подготовить международный тендер, его итоги подведут в августе будущего года.

Кроме того, базирующаяся в Канаде компания SkyPower Global инвестирует 1,3 миллиарда долларов в проекты строительства гелиостанций в шести регионах РУ мощностью до тысячи МВт.

Теги:
Индия, Узбекистан, электростанция



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