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Доллар устремился вверх – обновленный курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (39)
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Центральный банк Узбекистана с 25 сентября установил новый обменный курс валют.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Курс доллара в Узбекистане продолжает стремительный рост.

Официальный курс американской валюты прибавил за неделю 40,28 сума и составил 8079,28 сума.

Соответствующие данные опубликовала пресс-служба Центрального банка республики.

Евро также претерпел значительное подорожание, прибавив по сравнению с прошлой неделей 144,60 сума. Теперь европейская валюта стоит 9492,35 сума.

Табло курса доллара в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
ЦБ Узбекистана разъяснил причины резкое падение курса сума

Рубль поднялся на 3,41 сума – до 121,46 сума.

Напомним, на прошлой неделе доллар превысил психологическую отметку в 8 тысяч сумов.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (39)



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