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Бизнесмен за работой

Предпринимателей просят поделиться мнением об инвестиционном климате

© Flickr / Wonderlane
Экономика
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Результаты опроса, проводимого Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям при поддержке Торгово-промышленной палаты, будут представлены правительству.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Предприниматели Узбекистана могут поделиться мнением о состоянии инвестиционного климата в регионах, поучаствовав в опросе, который проводит Государственный комитет Узбекистана по инвестициям при поддержке Торгово-промышленной палаты.

Опрос должен показать, насколько эффективны реализуемые сейчас меры в сфере инвестиционной деятельности, выполняются ли на практике требования законодательства в этой области.

Результаты опроса будут представлены правительству.

Заполнить форму можно на русском или узбекском языках, анонимно и в режиме онлайн.

Как сообщалось ранее, Узбекистан до конца 2018 года планирует реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 млн долларов, из которых 117,1 млн долларов составят прямые иностранные инвестиции.




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