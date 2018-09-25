Предпринимателей просят поделиться мнением об инвестиционном климате

Результаты опроса, проводимого Государственным комитетом Узбекистана по инвестициям при поддержке Торгово-промышленной палаты, будут представлены правительству.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Предприниматели Узбекистана могут поделиться мнением о состоянии инвестиционного климата в регионах, поучаствовав в опросе, который проводит Государственный комитет Узбекистана по инвестициям при поддержке Торгово-промышленной палаты.

Опрос должен показать, насколько эффективны реализуемые сейчас меры в сфере инвестиционной деятельности, выполняются ли на практике требования законодательства в этой области.

Результаты опроса будут представлены правительству.

Заполнить форму можно на русском или узбекском языках, анонимно и в режиме онлайн.

Как сообщалось ранее, Узбекистан до конца 2018 года планирует реализовать пять региональных инвестиционных проектов на 124,4 млн долларов, из которых 117,1 млн долларов составят прямые иностранные инвестиции.