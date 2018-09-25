Центробанк опроверг скорое появление купюры в 100 тысяч сумов

По данным некоторых узбекских СМИ, о появлении новой купюры говорили на пресс-конференции Центробанка и "Кишлоккурилишбанка".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Центробанк Узбекистана опроверг сообщение о том, что в ближайшее время в стране введут в оборот купюру в 100 тысяч сумов.

По данным некоторых узбекских СМИ, о появлении новой купюры говорили на пресс-конференции Центробанка и "Кишлоккурилишбанка".

"В Узбекистане в ближайшее время не планируется вводить в обращение стотысячную купюру. На пресс-конференции был разговор между сотрудниками о возможности этого, но никакой официальной информации не было" - сказал Sputnik представитель банка.

Напомним, что 22 августа прошлого года в стране была введена самая большая на сегодняшний день купюра — 50 тысяч сумов. По данным ЦБ, это не было обусловлено инфляцией, а стало необходимым из-за роста средней заработной платы в стране.