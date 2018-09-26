"Узбекнефтегаз" обсудил с британским UKEF финансирование проектов

На встрече в Узбекистане стороны обсудили основные условия предоставления финансирования со стороны британского агентства.

ТАШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Главный исполнительный директор Британского агентства экспортного финансирования (UKEF) Луис Тейлор обсудил с руководством АО "Узбекнефтегаз" условия финансирования проектов в отрасли, сообщила пресс-служба узбекистанской компании.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана и UKEF в апреле подписали в рамках первого британо-узбекского энергетического форума в Лондоне меморандум о финансировании инвестпроектов в республике на сумму 1,25 миллиарда фунтов.

На встрече в Узбекистане стороны обсудили основные условия предоставления финансирования со стороны британского агентства.

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Руководство "Узбекнефтегаза" предложило UKEF не только финансировать проект, но и найти британских поставщиков современного оборудования и услуг для нефтегазовой отрасли республики.

Мощности АО "Узбекнефтегаз" позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% - до 56,417 миллиарда кубометров, нефти - снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.